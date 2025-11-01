Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber MTV 1887 Welsleben vor 40 Zuschauern gegen den Möckeraner Turnverein mit einem souveränen 9:0 (4:0) durch.

Welsleben/MTU. 9:0 (4:0) in Welsleben: Ganze neun Bälle hat die Mannschaft von Tommy Otto, der MTV 1887 Welsleben, am Samstag im Tor der Gäste aus Möckeraner untergebracht.

Gleich nach dem Anstoß schoss Hamud Al-Alwan das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Die Welsleber legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Al-Alwan der Torschütze (5.).

Doppelpack von Hamud Al-Alwan bringt MTV 1887 Welsleben 2:0 in Führung – Minute 5

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Möckeranerer. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Al-Alwan traf in Minute 7, Cristiano Niemann in Minute 32, Jamie Mackus in Minute 49, Phil Hugo Tugendheim in Minute 68, Julius Holm in Minute 71 und Cristiano Niemann in Minute 79. Spielstand 8:0 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 8

Nach wenigen Momenten gelang es Tugendheim, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 9:0 zu festigen (84.). In Spielminute 89 handelte sich der MTV 1887 Welsleben noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Möckeraner Turnverein

MTV 1887 Welsleben: Siee – N. Brych, F. Brych, Löbel, Raschek, Filax, Tugendheim, Al-Alwan, Hellige, Holm, Niemann

Möckeraner Turnverein: Bunde – Otte, Herrmann, Sidibe, Alalo, Thunert, Alshaman, Ott, Ehret, Otte

Tore: 1:0 Hamud Al-Alwan (2.), 2:0 Hamud Al-Alwan (5.), 3:0 Hamud Al-Alwan (7.), 4:0 Cristiano Niemann (32.), 5:0 Jamie Mackus (49.), 6:0 Phil Hugo Tugendheim (68.), 7:0 Julius Holm (71.), 8:0 Cristiano Niemann (79.), 9:0 Phil Hugo Tugendheim (84.); Zuschauer: 40