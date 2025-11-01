Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half der SG Union Sandersdorf am Samstag nicht, als sie sich vor 42 Zuschauern mit 1:4 (1:1) gegen den RSV Eintracht 1949 verabschieden musste.

1:4 – SG Union Sandersdorf verliert auf dem heimischen Platz klar gegen RSV Eintracht 1949

Sandersdorf/MTU. Vor 42 Zuschauern hat sich das Team von Thomas Sawetzki mit 1:4 (1:1) gegen RSV geschlagen geben müssen.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Dominik Kruska das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Pascal Sauer den Ball ins Netz (23.).

Minute 23 SG Union Sandersdorf und RSV Eintracht 1949 im Gleichstand – 1:1

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Sandersdorfer den Ball in der 60. Minute unglücklich ins eigene Tor. Dann verbuchten die Brandenburger noch einen Erfolg. Till Plumpe versenkte den Ball in Spielminute 66. Spielstand 3:1 für den RSV Eintracht 1949.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Saheed Mustapha, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 zu festigen (79.). In Spielminute 84 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – RSV Eintracht 1949

SG Union Sandersdorf: Räthel – Mehnert (59. Schnabel), Jauck, Nakano (71. Exner), Sauer (71. Mittmeier), Farkas, Choschnau, Sponholz (79. Koto'o Djouokou), Scheibe (71. Walter), Hamella, Seifert

RSV Eintracht 1949: Brenn – Jupolli (68. Hauck), Fron, Güllmeister, Samson, Kruska, Plumpe (81. Seeger), Sommer (87. Vujic), Steinborn (87. Koschembahr), Mustapha, Wurster (81. Yatkiner)

Tore: 0:1 Dominik Kruska (9.), 1:1 Pascal Sauer (23.), 1:2 Lennart Pascal Jauck (60.), 1:3 Till Plumpe (66.), 1:4 Saheed Mustapha (79.); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Benjamin Arnold, Louis Kehl; Zuschauer: 42