Fußball-Landesklasse 5: Am vergangenen Samstag war die Turbine Halle II gegenüber dem SV Romonta 90 Stedten machtlos und wurde 3:5 (1:2) besiegt.

3:5 – Turbine Halle II verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SV Romonta 90 Stedten

Halle/MTU. Die Turbine Halle II und der SV Romonta 90 Stedten haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:5 (1:2).

In Minute 15 schoss Niclas Noah Kochmann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Philipp Böttger (27.) erzielt wurde.

Turbine Halle II und SV Romonta 90 Stedten – 1:1 in Minute 27

Spielstand 1:1. Das Mansfelder Team legte nochmal nach und erlangte die Führung. Victor Lindau verschaffte seinem Team vier weitere Tore (45., 58., 72., 82.). Halle legte nochmal vor. Moritz Teichler traf in der 87. Spielminute. Spielstand 5:2 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Jan-Marek Leinhoß den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (88.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hallenser aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Romonta 90 Stedten

Turbine Halle II: Bergien – Everding, Kochmann, Leinhoß, Titonis (73. Brülls), Kuske, Wehse (64. Müller), Krziwanie (73. Zahn), Büchner (64. Teichler), Nultsch, Günther (64. Anders)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Berger (66. Berger), Höher, Grünhage, Schrötter (46. Thomas), Nachtwein, Bielig, Böttger, Lindau, Schreiber, Siedler

Tore: 1:0 Niclas Noah Kochmann (15.), 1:1 Philipp Böttger (27.), 1:2 Victor Lindau (45.), 1:3 Philipp Böttger (58.), 1:4 Maximilian Thomas (72.), 1:5 Philipp Böttger (82.), 2:5 Moritz Teichler (87.), 3:5 Jan-Marek Leinhoß (88.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Nils Ole Schäfer; Zuschauer: 32