Fußball-Landesklasse 5: Mit einem überzeugenden 4:0 (2:0) ging der BSV Halle-Ammendorf II von Trainer Marcus Niemeier aus dem Duell mit dem FC Halle-Neustadt vom Platz.

4:0 – BSV Halle-Ammendorf II in der Begegnung mit FC Halle-Neustadt deutlich souverän

Halle/MTU. Die 37 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Halle-Neustadt mit 4:0 (2:0) deutlich.

Felix Schmidt (BSV Halle-Ammendorf II) netzte 21 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Lennart Klein der Torschütze (35.).

BSV Halle-Ammendorf II führt nach 35 Minuten 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Minute 63: Halle-Ammendorf traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Stanley Agwu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der BSV Halle-Ammendorf II musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

32 Minuten nach der Pause konnte Fredrick Geißler (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 4:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Der BSV Halle-Ammendorf II sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – FC Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – M. R. Beyer (46. R. Beyer), Gonzalez Sospedra (62. Walter), Kunze, Schmidt (68. Hanke), Große, Keitel (80. Neubert), Klein, Agwu (77. Kanditt), Kirchbach, Geißler

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Zavoloka, Stolle, Abdulrahman (68. Al-Hamdi), Zuleger (66. Barghan), Tinto, Teklay (57. Manga), Hardt, Halibei (66. Belay Weldemichael), Keunang (57. Ali Yusuf), Müller

Tore: 1:0 Felix Schmidt (21.), 2:0 Lennart Klein (35.), 3:0 Stanley Agwu (63.), 4:0 Fredrick Geißler (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Alexander Thom; Zuschauer: 37