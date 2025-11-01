Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Turbine Halle II und BSV Halle-Ammendorf am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Turbine Halle II und BSV Halle-Ammendorf ist auf Augenhöhe geendet.

Gleich nach dem Anstoß schoss Maximilian-Elias Pötzsch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 10.15 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

1:1 für Turbine Halle II und BSV Halle-Ammendorf – 30. Minute

Der Ausgang des Spiels war schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Florian Löser den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Hallenser Team errang (30.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – BSV Halle-Ammendorf

Turbine Halle II: Nuding – Höppner (54. Menzer), Fox, Völker, Förster, Neumann (28. Hoffmann), Dichtl, Löser, Alassaf Alasaad, Merschky, Fischer

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Winter, Elsner (68. Bytyqi), Rötzschke, Apelt, Meisel, Pötzsch, Eitner, Scheller (41. Warnecke), Sare, Lebenda

Tore: 0:1 Maximilian-Elias Pötzsch (7.), 1:1 Florian Löser (30.); Schiedsrichter: Michael Sieger (Halle); Zuschauer: 25