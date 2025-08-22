Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging die SV Union Heyrothsberge von Trainer Dirk Hoffmann aus dem Kräftemessen mit der SV Fortuna Magdeburg II vom Platz.

4:0 – SV Union Heyrothsberge in der Partie gegen SV Fortuna Magdeburg II deutlich überlegen

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 22 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Nicholas Tobias Montag (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg II musste zweimal Gelb hinnehmen (36.). Die Biederitzer legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Montag der Torschütze (45.).

Nicholas Tobias Montag kickt SV Union Heyrothsberge in 2:0-Führung – 45. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 65: Heyrothsberge traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hannes Hobohm ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Die SV Union Heyrothsberge musste einmal Gelb hinnehmen.

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Ben Wehnert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 auszubauen (82.). Die SV Union Heyrothsberge sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Fortuna Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Ursu, Hobohm, Hanke, Kadriu, Karmrodt, Felter, Wehnert, Montag, Skrzypszok, Irps (55. Hrachowitz)

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Trittel, Viohl (46. Stiebert), Ogunjimi, Jordan, Fatah (60. Aissa Maadoui), Qasemi (66. Riemann), Sommerschuh, Drizari, Bolou (46. Rottstock), Abosultan

Tore: 1:0 Nicholas Tobias Montag (34.), 2:0 Nicholas Tobias Montag (45.), 3:0 Hannes Hobohm (65.), 4:0 Ben Wehnert (82.); Schiedsrichter: Andreas Zepter (Reuden); Zuschauer: 22