Die SV Union Heyrothsberge unter Leitung von Coach Dirk Hoffmann feierte einen deutlichen Erfolg über die SV Fortuna Magdeburg II mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie.

4:0 – SV Union Heyrothsberge in der Begegnung mit SV Fortuna Magdeburg II deutlich überlegen

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 22 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Es waren schon 34 Minuten des Spiels vergangen, als Nicholas Tobias Montag für Heyrothsberge traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SV Fortuna Magdeburg II kassierte zweimal Gelb (36.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Montag (45.) erzielt wurde.

Minute 45: SV Union Heyrothsberge in Führung dank Doppelpack von Nicholas Tobias Montag – 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 65: Heyrothsberge traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hannes Hobohm ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SV Union Heyrothsberge musste einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Ben Wehnert (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 4:0 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger. Die Biederitzer sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Fortuna Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Montag, Ursu, Skrzypszok, Irps (55. Hrachowitz), Kadriu, Wehnert, Karmrodt, Hobohm, Felter, Hanke

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Sommerschuh, Abosultan, Fatah (60. Aissa Maadoui), Trittel, Qasemi (66. Riemann), Ogunjimi, Bolou (46. Rottstock), Jordan, Viohl (46. Stiebert), Drizari

Tore: 1:0 Nicholas Tobias Montag (34.), 2:0 Nicholas Tobias Montag (45.), 3:0 Hannes Hobohm (65.), 4:0 Ben Wehnert (82.); Schiedsrichter: Andreas Zepter (Reuden); Zuschauer: 22