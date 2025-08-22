Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging die SV Union Heyrothsberge von Trainer Dirk Hoffmann aus dem Spiel mit der SV Fortuna Magdeburg II vom Platz.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 22 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Nicholas Tobias Montag das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SV Fortuna Magdeburg II musste zweimal Gelb hinnehmen (36.). Die Biederitzer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Montag der Torschütze (45.).

Nicholas Tobias Montag kickt SV Union Heyrothsberge in 2:0-Führung – 45. Minute

Der Siegeszug der Biederitzer brach nicht ab. Minute 65: Heyrothsberge traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hannes Hobohm ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SV Union Heyrothsberge kassierte einmal Gelb.

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Ben Wehnert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu festigen (82.). Die Biederitzer sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Fortuna Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Kadriu, Hanke, Felter, Irps (55. Hrachowitz), Karmrodt, Montag, Wehnert, Ursu, Hobohm, Skrzypszok

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Ogunjimi, Bolou (46. Rottstock), Viohl (46. Stiebert), Fatah (60. Aissa Maadoui), Sommerschuh, Jordan, Trittel, Drizari, Qasemi (66. Riemann), Abosultan

Tore: 1:0 Nicholas Tobias Montag (34.), 2:0 Nicholas Tobias Montag (45.), 3:0 Hannes Hobohm (65.), 4:0 Ben Wehnert (82.); Schiedsrichter: Andreas Zepter (Reuden); Zuschauer: 22