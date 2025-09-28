Für den Gastgeber JSG Mittelelbe endete das Duell mit der TSG Grün-Weiß Möser am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Burg/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser mit einem torlosen 0:0 (0:0). 36 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Niegripp live dabei. Insgesamt acht Karten verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – TSG Grün-Weiß Möser

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Grunewald (75. Endert), Kunze (46. Wendler), Maltritz, P. Tuchen (46. Fraaß), Hensel (32. Opitz), B. Tuchen, Abagat (58. Müller), Pasedag, Rudolph, L. Schmidt

TSG Grün-Weiß Möser: Kersten – Helbig, Drobysh (65. Rogge), Hübner (41. Müller), Gonsior, Kliemann, Farkas, Spanka, Thiele, Schilf (77. Schlaizer), Rudolf (46. Gerbig)

; Zuschauer: 36