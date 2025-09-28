Einen 3:2 (1:0)-Heimerfolg gegen die Germania Olvenstedt fuhr die SG Blau-Weiß Neuenhofe am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I ein.

Neuenhofe/MTU. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe und die Germania Olvenstedt haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (1:0).

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Yesse Grabe, als Yanik Quaschny für Neuenhofe traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 41 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor : Erneut setzte Quaschny den Ball ins Netz.

Yanik Quaschny kickt SG Blau-Weiß Neuenhofe in 2:0-Führung – Minute 47

Und auch Tor Nummer drei konnte der Olvenstedt-Torwart nicht verhindern (50.). Der Vorsprung des SG Blau-Weiß Neuenhofe schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robin Wirdel kämpfte weiter und in Minute 70 gelang Erik Eckardt endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für die SG Blau-Weiß Neuenhofe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Die Germania Olvenstedt e.V. steckte einmal Gelb ein.

Schon fünf Minuten darauf konnte Dennis Kapsch (Olvenstedt) den Ball über die Linie bringen (75.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Gegner von der SG Blau-Weiß Neuenhofe beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – Germania Olvenstedt

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Riecke, L. Tamm, Aleithe, Stärke, Quaschny, Chelvier, Neumann, Troppenz, Natho, Anders

Germania Olvenstedt: Schade – Kohl, Farhangnia, Eckardt, Kapsch, Schäfer, Shen, Bühring, Golde, Zahiti, Hoyer

Tore: 1:0 Yanik Quaschny (41.), 2:0 Yanik Quaschny (47.), 3:0 John-Jerome Natho (50.), 3:1 Erik Eckardt (70.), 3:2 Dennis Kapsch (75.); Schiedsrichter: Burkhardt Pastwa (Wolmirstedt); Zuschauer: 32