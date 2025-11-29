Zweites Rennen, zweite Siegerin: Die Neuseeländerin Alice Robinson gewinnt den Riesenslalom von Copper Mountain. Lena Dürr überrascht mit dem besten Weltcup-Resultat in dieser Disziplin.

Copper Mountain - Lena Dürr ist erstmals in ihrer Karriere unter die Top Ten in einem Riesenslalom gefahren. Beim alpinen Ski-Weltcup in Copper Mountain fuhr die 34-Jährige auf dem sechsten Platz. Nach dem ersten Lauf hatte sie noch auf Rang vier gelegen und damit sogar einen Podestplatz in Aussicht. Zum Auftakt des Olympia-Winters hatte Dürr im österreichischen Sölden noch den 14. Rang belegt.

Den Sieg im Riesenslalom im US-Bundesstaat Colorado sicherte sich überlegen die Neuseeländerin Alice Robinson. Nach zwei Läufen hatte sie 0,96 Sekunden Vorsprung auf die Österreicherin Julia Scheib, die das Auftaktrennen in Sölden gewonnen hatte. Rang drei ging an die Norwegerin Thea Louise Stjernesund. US-Superstar Mikaela Shiffrin kam bei ihrem Heimrennen überhaupt nicht zurecht und musste sich mit dem 14. Rang begnügen.

Emma Aicher, deren große Stärken ohnehin in anderen Disziplinen liegen, kam als abgeschlagene 47. nicht in den zweiten Durchgang. Auch für Fabiano Dorigo (39.) und Jessica Hilzinger (41.) war nach einem Lauf Schluss.