Müller gegen Messi in einem Finale - das gab es zuletzt beim deutschen WM-Sieg 2014 in Brasilien. Nun kommt es im Endspiel um die Meisterschaft der MLS erneut dazu: Vancouver muss nach Miami.

San Diego - Thomas Müller steht mit den Vancouver Whitecaps im Finale um die Meisterschaft in der Major League Soccer und trifft dort auf Lionel Messi und Inter Miami. Müllers kanadische Mannschaft setzte sich in San Diego 3:1 (3:0) gegen MLS-Neuling San Diego FC durch und gewann damit die Playoffs der Western Conference. Miami ist im Endspiel um den MLS Cup nach einem 5:1 gegen New York City FC der Vertreter der Eastern Conference. Wegen der besseren Hauptrundenbilanz ist Miami in der deutschen Nacht zu Sonntag (3.00 Uhr MEZ) Gastgeber. Für beide Fußball-Mannschaften ist es die erste Teilnahme am Finale.

Für Müller und Messi, der seit Sommer 2023 in Miami spielt, ist es das erste Duell seit dem Champions-League-Achtelfinale zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain im Frühjahr vor Messis Wechsel in die USA und das erste gemeinsame Finale seit dem WM-Sieg Deutschlands 2014. Messi hat in seiner Zeit bei Inter bereits den Leagues Cup (2023) und das Supporters Shield (2024) für die beste Hauptrundenbilanz gewonnen, hatte es aber nie in die Nähe der Meisterschaft geschafft. Müller holte seit seiner Ankunft in Vancouver bereits die kanadische Meisterschaft.

Vancouver führt nach zehn Minuten bereits 2:0

Vancouver ging in San Diego durch einen frühen Doppelschlag schnell 2:0 in Führung. Erst traf White (8. Minute), drei Minuten später gelangte ein Abpraller des starken Ali Ahmed unglücklich für die Gastgeber vom Rücken von Torwart Pablo Sisniega über die Linie. Die Whitecaps hatten, angetrieben von Müller, jeweils Ballgewinne nah am Strafraum erzwungen und dann schnell und schlau den Abschluss gesucht. Erneut White erzielte noch vor der Pause das 3:0 (45.+2). Unmittelbar vor Müllers Auswechslung in der 61. Minute erzielte San Diego durch einen abgefälschten Schuss das 3:1, beendete die Partie aber in Unterzahl. Torwart Sisniega sah nach einer Notbremse weit außerhalb des Strafraums die Rote Karte (79.).

Miami hatte mit New York etwas mehr Mühe, im Dreifachtorschützen Tadeo Allende aber auch den überragenden Mann der Partie. Er erzielte die beiden ersten Treffer und setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt. Messi bereitete das Tor zum zwischenzeitlichen 3:1 vor und sorgte damit für die Vorentscheidung der Partie.