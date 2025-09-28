Für den Gastgeber SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg endete das Spiel gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II mit einer 4:4 (3:2)-Punkteteilung.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die SG Sargstedt / Germania HBS II ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (3:2).

Nach lediglich 22 Minuten schoss Kevin Herbst das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Halberstädter konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Fabian Christian Schmidt der Torschütze (28.).

28. Minute SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und SG Sargstedt / Germania HBS II im Gleichstand – 1:1

Gleichstand. Die Halberstädter revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Philipp Schneider schoss und traf in Minute 29. Es wollte den Sargstedtern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Marc Leon Munzke traf in der 35. Spielminute, gefolgt von Nick Schmidt (45.). Es wollte den Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Lenny Henning versenkte den Ball in Spielminute 64, gefolgt von Jannis Jürgen Natow (73.). Spielstand 4:3 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Sargstedt / Germania HBS II steckte einmal Gelb ein. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Thomas Munzke.

Am Ende der Partie sollte es der SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Phil Heinrich Festerling den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Ilsenburger Team erzielte (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Ilsenburger sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SG Sargstedt / Germania HBS II

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – Munzke, Knochen, Busch (90. Otto), F. C. Schmidt, Festerling, Hartmann, R. F. Abel (81. Ahrends), L. Abel, N. Schmidt (68. Parete), Schipp

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Schneider, Camara, Schindler (46. Albrecht), Henning, Hotopp (67. Roßmann), Richter, Natow, Bönicke, Herbst (60. Hartmann), Gebauer

Tore: 0:1 Kevin Herbst (22.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (28.), 1:2 Philipp Schneider (29.), 2:2 Marc Leon Munzke (35.), 3:2 Nick Schmidt (45.), 3:3 Lenny Henning (64.), 3:4 Jannis Jürgen Natow (73.), 4:4 Phil Heinrich Festerling (90.+5); Schiedsrichter: Michael Eitz (Danstedt); Zuschauer: 50