Dem Post SV Stendal glückte es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, den TuS Schwarz-Weiß Bismark mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 42 Zuschauer waren live dabei.

Stendal/MTU. Die 42 Besucher auf dem Sportplatz Röxe haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler schlugen das Team aus Bismark mit 2:0 (1:0) souverän.

Nach lediglich 15 Minuten schoss Nigel-Miguel Riedel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Nigel-Miguel Riedel kickt Post SV Stendal in 2:0-Führung – 86. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark steckte zweimal Gelb ein. Der Post SV Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Alexandra Lenz.

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Riedel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (86.). In Spielminute 86 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Post SV Stendal – TuS Schwarz-Weiß Bismark

Post SV Stendal: Babajew – Rasuly, Ihennacho (55. Singh), Kniep, Michael, Wallbaum (80. Jameel), Hubrig, Lenz (57. Imiolczyk), Riedel, Winkler, Fanta

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Hildebrandt, Buchholz, Seeger, Storbeck (20. Sonnenberg), Nikolai (46. Schulze), Kalbe, Paschke (15. Haberkorn), Kapahnke, Steinmetz

Tore: 1:0 Nigel-Miguel Riedel (15.), 2:0 Nigel-Miguel Riedel (86.); Schiedsrichter: Pascal Rudowski (Tangerhütte); Zuschauer: 42