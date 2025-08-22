Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: In der Partie am Freitag war der TSV Eintracht Lützen gegenüber dem SV Großgräfendorf machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

TSV Eintracht Lützen unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen SV Großgräfendorf

Lützen/MTU. Vor 19 Zuschauern hat sich das Team von Patrick Halle mit 0:3 (0:1) gegen Großgräfendorf eine Niederlage eingestehen müssen.

Die Lützener Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur acht Minuten nach Spielbeginn von Kevin Nadolny ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Lauchstädtern eine unerwartete Führung (8.). Das zweite Tor konnten die Lauchstädter in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Finn-Luca Wolf den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

TSV Eintracht Lützen liegt 0:2 zurück – 47. Minute

23 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Wolf (Großgräfendorf) den Ball erneut über die Linie bringen (68.). Mit 3:0 gingen die Lauchstädter als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – SV Großgräfendorf

TSV Eintracht Lützen: Bui – Weiß, K. Nadolny, Staude, F. M. Nadolny, Hristov, Laufer, Putzer, Burau (46. Tober), Neidhold, Lehmann

SV Großgräfendorf: Deubel – Werner, Wolf (70. Lautenschläger), Weniger, Ernst, Henze, Goldschmidt (60. Marggraf), Meyer, Geier, Nehrkorn (46. Tietze), Hofmann (46. Bunzel)

Tore: 0:1 Kevin Nadolny (8.), 0:2 Finn-Luca Wolf (47.), 0:3 Finn-Luca Wolf (68.); Schiedsrichter: Hartmut Schumann (Weißenfels); Zuschauer: 19