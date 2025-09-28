Kein Punktgewinn für TSG Wörmlitz-Böllberg: Im eigenen Stadion musste das Team am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit 4:5 (0:3) einen Misserfolg gegen die SG Döllnitz hinnehmen.

Levin Taylor Querfeld (SG Döllnitz e.V.) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Oskar Voigt den Ball ins Netz (38.).

Dann konnte Döllnitz einen weiteren Erfolg erzielen. Levin Taylor Querfeld versenkte den Ball in der 43. Minute, gefolgt von Karl Niclas Trisch (45.). Wörmlitz-Böllberg legte nochmal vor. Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:4.

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Trisch den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (87.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Schkopauer aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Schulze (75. Reso), Hajrizaj (26. Ölmez), Moussa Diop (45. Gorgas), Löbel, Ouedraogo (45. Haase), Funke, Redzhebov

SG Döllnitz: Petzold – Eckert, Lizon, Bültermann, Schumacher, Trisch, Voigt (59. Eska), Querfeld, Seifert

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 0:4 Karl Niclas Trisch (45.), 1:4 Emir Redzhebov (49.), 2:4 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:4 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:5 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32