Dem FC Hettstedt glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Romonta 90 Stedten mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 42 Zuschauer waren live dabei.

Hettstedt/MTU. Hettstedt – Stedten: Nachdem der FC Hettstedt an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit drei Toren in Führung. Endstand: 4:1 (2:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Hettstedter (11.). Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Felix Prenz für Stedten traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Yehor Prokhorenko den Ball ins Netz (26.).

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Hettstedts Lucas Doberenz konnte seinem Team in Minute 42 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Stedten. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 7 (55.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den FC Hettstedt.

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Hettstedt e.V. kassierte noch einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

Das letzte Tor der Partie fiel 27 Minuten nach der Pause, als Jason Phillipp Lettau den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (72.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Hettstedter aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Romonta 90 Stedten

FC Hettstedt: Meinicke – Wienholz, Kemnitz (86. Walter), Döring, M. Krey, T. L. Krey (81. Vollmann), Stein, Lettau, Prokhorenko (83. Hohmuth), Svitiukha (18. Doberenz), Kosko

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Böttger, Kaschperk, Lindau, Höher, Grünhage, Bielig (59. Thomas), Prenz, Schrötter (59. Berger), Siedler (59. Merker), Nachtwein

Tore: 0:1 Felix Prenz (25.), 1:1 Yehor Prokhorenko (26.), 2:1 Lucas Doberenz (42.), 3:1 Robert Pascal Kemnitz (55.), 4:1 Jason Phillipp Lettau (72.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Sven Wunderlich; Zuschauer: 42