Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SG Reußen und Zörbiger FC am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Landsberg/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der SG Reußen und Zörbiger FC. 56 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Reußen. Schiedsrichter Justin Geese (Wittenberg) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt sieben Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Zörbiger FC

SG Reußen: Wolfhard – Förderreuther (78. Hurt), Benze, Besser, Schicha, Gewinner, Herrmann, Broda, Flaschina, Czaplicki (62. John), Schulz

Zörbiger FC: Koller – Gansen, Schindler, Schönburg, Teichert, Helmecke (66. Nentwig), Oertel, Schmidt, Seliger, Brenner, Janders

; Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 56