Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der FC Hettstedt vor 42 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten freuen.

Hettstedt/MTU. Hettstedt – Stedten: Nachdem der FC Hettstedt an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit drei Treffern Vorsprung. Endstand: 4:1 (2:1).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Hettstedter (11.). Felix Prenz (SV Romonta 90 Stedten) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Yehor Prokhorenko (26.) erzielt wurde.

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Hettstedts Lucas Doberenz konnte seinem Team in Minute 42 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Stedten. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 7 (55.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den FC Hettstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Hettstedt e.V. kassierte noch einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

27 Minuten nach der Pause konnte Jason Phillipp Lettau (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen (72.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Romonta 90 Stedten

FC Hettstedt: Meinicke – Stein, Wienholz, Lettau, Döring, M. Krey, Svitiukha (18. Doberenz), Kemnitz (86. Walter), T. L. Krey (81. Vollmann), Kosko, Prokhorenko (83. Hohmuth)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Lindau, Nachtwein, Höher, Siedler (59. Merker), Prenz, Böttger, Schrötter (59. Berger), Bielig (59. Thomas), Grünhage, Kaschperk

Tore: 0:1 Felix Prenz (25.), 1:1 Yehor Prokhorenko (26.), 2:1 Lucas Doberenz (42.), 3:1 Robert Pascal Kemnitz (55.), 4:1 Jason Phillipp Lettau (72.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Sven Wunderlich; Zuschauer: 42