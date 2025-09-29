Nach sechs Siegen zum Start hat der HFC viermal nicht gewonnen, drei Spiele in Folge verloren. Was ist passiert? Sportchef und Trainer suchen nach Antworten.

„Natürlich bin ich aktuell nachdenklich“, sagt Robert Schröder. Die Krise des HFC geht dem Trainer nah.

Halle/MZ. - Die Ursachenforschung führte Robert Schröder auch zurück zu diesem schwarzen Abend im halleschen Leuna-Chemie-Sadion, an dem eigentlich das Regionalligaderby zwischen dem Halleschen FC und der BSG Chemie Leipzig das vorherrschende Thema hatte sein sollen. Es aber die Randale der Fans beider Klubs wurde. „Das, was nach dem Chemie-Spiel passiert ist und dazu jetzt die Misserfolgserlebnisse, hat etwas mit den Menschen in der Kabine gemacht“, sagte der Trainer des HFC mit Blick auf seine Fußballprofis. Es war der Versuch, eine Erklärung für die Krise des HFC zu finden. „Das ist vielleicht eine menschliche, keine sportliche.“