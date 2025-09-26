Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der BSV Halle-Ammendorf II vor 85 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Höhnstedt freuen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 85 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Höhnstedt mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Sebastian Hanke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Ammendorf noch einen drauf: In Minute 57 wurde ein weiteres Tor durch Dmytro Piven erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

57. Minute: BSV Halle-Ammendorf II liegt mit 2:0 vorne

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Lennart Klein den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (86.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Höhnstedt

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Gehrke-Walther, M. R. Beyer, Hanke (46. Piven), Kominek, Kirchbach, Schmidt (66. Hertel), Gonzalez Sospedra (46. Klein), Kanditt (83. Ommih), Unger, Thurm (77. Ihezuru)

SV Höhnstedt: Kalcher – Göring (60. Ruckhardt), Dressel, Müller (75. Balashov), Rickert, Aschenbach, Matz, Schulz, Matz, Elstner, Schauer

Tore: 1:0 Sebastian Hanke (33.), 2:0 Dmytro Piven (57.), 3:0 Lennart Klein (86.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Kilian Kunert, Robin Knobloch; Zuschauer: 85