Ergebnis 5. Spieltag Duell zwischen SG Reußen und Zörbiger FC endet unentschieden 0:0
Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Gastgeber SG Reußen gegen den Zörbiger FC ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Landsberg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SG Reußen und Zörbiger FC mit einem torlosen 0:0 (0:0). 56 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Reußen live dabei. Schiedsrichter Justin Geese (Wittenberg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sieben Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Landsberg
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 5
Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Zörbiger FC
SG Reußen: Wolfhard – Gewinner, Herrmann, Broda, Czaplicki (62. John), Schulz, Schicha, Besser, Flaschina, Benze, Förderreuther (78. Hurt)
Zörbiger FC: Koller – Schönburg, Schmidt, Oertel, Seliger, Helmecke (66. Nentwig), Gansen, Janders, Brenner, Schindler, Teichert
; Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 56