Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Gastgeber SG Reußen gegen den Zörbiger FC ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Landsberg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SG Reußen und Zörbiger FC mit einem torlosen 0:0 (0:0). 56 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Reußen live dabei. Schiedsrichter Justin Geese (Wittenberg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sieben Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Zörbiger FC

SG Reußen: Wolfhard – Gewinner, Herrmann, Broda, Czaplicki (62. John), Schulz, Schicha, Besser, Flaschina, Benze, Förderreuther (78. Hurt)

Zörbiger FC: Koller – Schönburg, Schmidt, Oertel, Seliger, Helmecke (66. Nentwig), Gansen, Janders, Brenner, Schindler, Teichert

; Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 56