Dem BSV Halle-Ammendorf II glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Höhnstedt mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 85 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 85 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Höhnstedt durch.

Es waren schon 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Sebastian Hanke für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Ammendorf noch einen drauf: In Minute 57 wurde das zweite Tor durch Dmytro Piven erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

BSV Halle-Ammendorf II liegt in Minute 57 2:0 vorn

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Lennart Klein (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Höhnstedt

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Hanke (46. Piven), Kanditt (83. Ommih), Gehrke-Walther, Gonzalez Sospedra (46. Klein), Kirchbach, Thurm (77. Ihezuru), M. R. Beyer, Kominek, Schmidt (66. Hertel), Unger

SV Höhnstedt: Kalcher – Aschenbach, Dressel, Göring (60. Ruckhardt), Schauer, Rickert, Matz, Müller (75. Balashov), Schulz, Matz, Elstner

Tore: 1:0 Sebastian Hanke (33.), 2:0 Dmytro Piven (57.), 3:0 Lennart Klein (86.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Kilian Kunert, Robin Knobloch; Zuschauer: 85