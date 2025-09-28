Mit einer Niederlage für die TSG Wörmlitz-Böllberg endete der 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die SG Döllnitz mit 4:5 (0:3).

Halle/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich die TSG Wörmlitz-Böllberg und die SG Döllnitz am Sonntag 4:5 (0:3) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Levin Taylor Querfeld das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Schkopauer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Oskar Voigt der Torschütze (38.).

Minute 38: TSG Wörmlitz-Böllberg 0:2 im Hintertreffen

Dann verbuchten die Schkopauer einen zusätzlichen Erfolg. Levin Taylor Querfeld traf in Minute 43, gefolgt von Karl Niclas Trisch (45.). Wörmlitz-Böllberg legte nochmal vor. Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Unmittelbar darauf gelang es Trisch, den Ball erneut ins Netz zu befördern (87.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Hajrizaj (26. Ölmez), Ouedraogo (45. Haase), Redzhebov, Schulze (75. Reso), Moussa Diop (45. Gorgas), Funke, Löbel

SG Döllnitz: Petzold – Voigt (59. Eska), Schumacher, Trisch, Lizon, Bültermann, Eckert, Seifert, Querfeld

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 0:4 Karl Niclas Trisch (45.), 1:4 Emir Redzhebov (49.), 2:4 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:4 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:5 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32