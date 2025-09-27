Der Magdeburger SV Börde hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den BSV 79 Magdeburg mit 2:4 (1:4).

2:4 – Magdeburger SV Börde verliert auf dem heimischen Platz klar gegen BSV 79 Magdeburg

Magdeburg/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der Magdeburger SV Börde und der BSV 79 Magdeburg am Samstag 2:4 (1:4) getrennt.

Patrick Kreutzer (Magdeburger SV Börde) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Janis Klinzmann den Ball ins Netz (5.).

Minute 5 Magdeburger SV Börde gleichauf mit BSV 79 Magdeburg – 1:1

Tor Nummer drei schoss Philipp Glage für Magdeburg (22.). Es blieb spannend. Philipp Glage (Magdeburg) und Janis Klinzmann (Magdeburg) trafen in Minute 30 und 44. Spielstand 4:1 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

27 Minuten nach der Pause konnte David Berlin (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (72.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 75 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – BSV 79 Magdeburg

Magdeburger SV Börde: König – Kreutzer, Wesemeier, Boeke (46. Lange), L. Rebone (77. Johne), Wolff (59. Leonhardt), Rhode, Gallert (77. Horstkötter), Fritsch, M. Rebone, Berlin

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Hartwig, Kokert (86. Kasper), Wolde, Horn, Spiering (79. Nsien), Ngou, Glage, Ellrich (66. Bansemer), Gröschner, Klinzmann (90. Heyse)

Tore: 1:0 Patrick Kreutzer (4.), 1:1 Janis Klinzmann (5.), 1:2 Philipp Glage (22.), 1:3 Philipp Glage (30.), 1:4 Janis Klinzmann (44.), 2:4 David Berlin (72.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Danilo Babajew, Fynn Lennox Hansen; Zuschauer: 22