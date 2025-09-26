Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der BSV Halle-Ammendorf II vor 85 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Höhnstedt freuen.

Halle/MTU. Die 85 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Höhnstedt mit 3:0 (1:0) souverän.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Sebastian Hanke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Ammendorf noch einen drauf: In Minute 57 wurde das zweite Tor durch Dmytro Piven erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

BSV Halle-Ammendorf II liegt in Minute 57 2:0 vorn

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Lennart Klein den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (86.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Höhnstedt

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Unger, Gonzalez Sospedra (46. Klein), Kominek, Kirchbach, Kanditt (83. Ommih), Gehrke-Walther, Schmidt (66. Hertel), Thurm (77. Ihezuru), Hanke (46. Piven), M. R. Beyer

SV Höhnstedt: Kalcher – Matz, Aschenbach, Schulz, Göring (60. Ruckhardt), Schauer, Elstner, Dressel, Müller (75. Balashov), Matz, Rickert

Tore: 1:0 Sebastian Hanke (33.), 2:0 Dmytro Piven (57.), 3:0 Lennart Klein (86.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Kilian Kunert, Robin Knobloch; Zuschauer: 85