Für die TSG Wörmlitz-Böllberg endete der 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG Döllnitz mit 4:5 (0:3).

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich die TSG Wörmlitz-Böllberg und die SG Döllnitz ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:5 (0:3).

Levin Taylor Querfeld (SG Döllnitz e.V.) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Schkopauer legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Oskar Voigt der Torschütze (38.).

Die Schkopauer erhöhten noch einmal. Levin Taylor Querfeld schoss und traf in Minute 43, gefolgt von Karl Niclas Trisch (45.). Dann gelang es den Hallensern, die Dominanz der Döllnitzer nochmal herauszufordern. Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Bereits fünf Spielminuten später konnte Trisch (Döllnitz) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Löbel, Redzhebov, Schulze (75. Reso), Hajrizaj (26. Ölmez), Funke, Ouedraogo (45. Haase), Moussa Diop (45. Gorgas)

SG Döllnitz: Petzold – Trisch, Schumacher, Querfeld, Seifert, Voigt (59. Eska), Lizon, Bültermann, Eckert

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 0:4 Karl Niclas Trisch (45.), 1:4 Emir Redzhebov (49.), 2:4 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:4 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:5 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32