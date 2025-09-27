Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem Magdeburger SV Börde am Samstag nicht, als er sich vor 22 Fans mit 2:4 (1:4) gegen den BSV 79 Magdeburg verabschieden musste.

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der BSV 79 Magdeburg haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (1:4).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Patrick Kreutzer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Die Magdeburger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Janis Klinzmann der Torschütze (5.).

Tor Nummer drei schoss Philipp Glage für Magdeburg (22.). Die Partie blieb spannend. Philipp Glage (Magdeburg) und Janis Klinzmann (Magdeburg) trafen in Minute 30 und 44. Spielstand 4:1 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In Minute 72 fiel das letzte Tor der Partie. 27 Minuten nach der Pause gelang es David Berlin, den Ball ins Netz zu befördern (72.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 75 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – BSV 79 Magdeburg

Magdeburger SV Börde: König – M. Rebone, Rhode, Boeke (46. Lange), L. Rebone (77. Johne), Gallert (77. Horstkötter), Berlin, Kreutzer, Wolff (59. Leonhardt), Wesemeier, Fritsch

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Klinzmann (90. Heyse), Ellrich (66. Bansemer), Spiering (79. Nsien), Gröschner, Horn, Ngou, Wolde, Glage, Hartwig, Kokert (86. Kasper)

Tore: 1:0 Patrick Kreutzer (4.), 1:1 Janis Klinzmann (5.), 1:2 Philipp Glage (22.), 1:3 Philipp Glage (30.), 1:4 Janis Klinzmann (44.), 2:4 David Berlin (72.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Danilo Babajew, Fynn Lennox Hansen; Zuschauer: 22