Der BSV Halle-Ammendorf II erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 85 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Höhnstedt.

Halle/MTU. Die 85 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Höhnstedt mit 3:0 (1:0) souverän.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Sebastian Hanke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Dmytro Piven den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

57. Minute: BSV Halle-Ammendorf II mit 2:0 Vorsprung

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Lennart Klein den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (86.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Höhnstedt

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Hanke (46. Piven), Kominek, M. R. Beyer, Gonzalez Sospedra (46. Klein), Schmidt (66. Hertel), Kanditt (83. Ommih), Thurm (77. Ihezuru), Gehrke-Walther, Kirchbach, Unger

SV Höhnstedt: Kalcher – Göring (60. Ruckhardt), Müller (75. Balashov), Schulz, Matz, Matz, Rickert, Elstner, Aschenbach, Dressel, Schauer

Tore: 1:0 Sebastian Hanke (33.), 2:0 Dmytro Piven (57.), 3:0 Lennart Klein (86.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Kilian Kunert, Robin Knobloch; Zuschauer: 85