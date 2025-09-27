Der Magdeburger SV Börde hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den BSV 79 Magdeburg mit 2:4 (1:4).

2:4 – Magdeburger SV Börde verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen BSV 79 Magdeburg

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der BSV 79 Magdeburg haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:4 (1:4).

Patrick Kreutzer (Magdeburger SV Börde) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Janis Klinzmann (5.) erzielt wurde.

Magdeburger SV Börde und BSV 79 Magdeburg – 1:1 in Minute 5

Tor Nummer drei schoss Philipp Glage für Magdeburg (22.). Es blieb spannend. Philipp Glage (Magdeburg) und Janis Klinzmann (Magdeburg) trafen in Minute 30 und 44. Spielstand 4:1 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In Minute 72 fiel das letzte Tor der Partie. 27 Minuten nach der Pause gelang es David Berlin, den Ball ins Netz zu befördern (72.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 75 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – BSV 79 Magdeburg

Magdeburger SV Börde: König – Wolff (59. Leonhardt), Gallert (77. Horstkötter), M. Rebone, Berlin, Wesemeier, Kreutzer, Fritsch, Rhode, L. Rebone (77. Johne), Boeke (46. Lange)

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Klinzmann (90. Heyse), Spiering (79. Nsien), Kokert (86. Kasper), Hartwig, Gröschner, Wolde, Horn, Ellrich (66. Bansemer), Glage, Ngou

Tore: 1:0 Patrick Kreutzer (4.), 1:1 Janis Klinzmann (5.), 1:2 Philipp Glage (22.), 1:3 Philipp Glage (30.), 1:4 Janis Klinzmann (44.), 2:4 David Berlin (72.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Danilo Babajew, Fynn Lennox Hansen; Zuschauer: 22