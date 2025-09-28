Kein Punktgewinn für TSG Wörmlitz-Böllberg: Im eigenen Stadion musste das Team am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit 4:5 (0:3) einen Misserfolg gegen die SG Döllnitz hinnehmen.

Halle/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich die TSG Wörmlitz-Böllberg und die SG Döllnitz am Sonntag 4:5 (0:3) getrennt.

Es waren bereits 26 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Levin Taylor Querfeld für Döllnitz traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Oskar Voigt (38.) erzielt wurde.

38. Minute: TSG Wörmlitz-Böllberg mit 0:2 im Rückstand

Die Schkopauer erhöhten noch einmal. Levin Taylor Querfeld versenkte den Ball in der 43. Minute, gefolgt von Karl Niclas Trisch (45.). Wörmlitz-Böllberg legte nochmal vor. Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Trisch den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (87.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Schkopauer aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Ouedraogo (45. Haase), Schulze (75. Reso), Löbel, Moussa Diop (45. Gorgas), Funke, Hajrizaj (26. Ölmez), Redzhebov

SG Döllnitz: Petzold – Querfeld, Bültermann, Schumacher, Trisch, Seifert, Eckert, Lizon, Voigt (59. Eska)

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 0:4 Karl Niclas Trisch (45.), 1:4 Emir Redzhebov (49.), 2:4 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:4 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:5 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32