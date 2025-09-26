Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der BSV Halle-Ammendorf II vor 85 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Höhnstedt freuen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 85 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Höhnstedt mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Es waren bereits 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Sebastian Hanke für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Hallenser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Dmytro Piven der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Minute 57: BSV Halle-Ammendorf II führt mit zwei Toren

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Lennart Klein den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (86.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Höhnstedt

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Kirchbach, Gehrke-Walther, Unger, Kominek, Kanditt (83. Ommih), M. R. Beyer, Schmidt (66. Hertel), Hanke (46. Piven), Thurm (77. Ihezuru), Gonzalez Sospedra (46. Klein)

SV Höhnstedt: Kalcher – Dressel, Elstner, Schulz, Schauer, Aschenbach, Müller (75. Balashov), Rickert, Göring (60. Ruckhardt), Matz, Matz

Tore: 1:0 Sebastian Hanke (33.), 2:0 Dmytro Piven (57.), 3:0 Lennart Klein (86.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Kilian Kunert, Robin Knobloch; Zuschauer: 85