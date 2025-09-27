weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ergebnis 5. Spieltag: 0:0 – SG Reußen und Zörbiger FC spielen remis

Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SG Reußen und Zörbiger FC am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

27.09.2025, 18:50

Landsberg/MTU. Auf dem Sportplatz Reußen haben 56 Fußballfans am Samstag das Match zwischen der SG Reußen und dem Zörbiger FC verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiri Justin Geese (Wittenberg) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt sieben Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr
  • Austragungsort: Landsberg
  • Wettbewerb: Landesklasse 5
  • Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Zörbiger FC

SG Reußen: Wolfhard – Schicha, Förderreuther (78. Hurt), Schulz, Herrmann, Besser, Gewinner, Broda, Czaplicki (62. John), Flaschina, Benze
Zörbiger FC: Koller – Gansen, Teichert, Brenner, Oertel, Schmidt, Schönburg, Helmecke (66. Nentwig), Schindler, Janders, Seliger
; Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 56