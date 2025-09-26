Der FC Hettstedt erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 42 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten.

Hettstedt/MTU. In einer überraschenden Wende hat der FC Hettstedt nach einem deutlichen Rückstand den SV Romonta 90 Stedten mit einem 4:1 (2:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Hettstedter (11.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Felix Prenz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Mansfelder konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Yehor Prokhorenko der Torschütze (26.).

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Hettstedts Lucas Doberenz konnte seinem Team in Minute 42 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Stedten. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 7 (55.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den FC Hettstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der FC Hettstedt e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

In Minute 72 fiel der finale Treffer der Partie. 27 Minuten nach der Pause gelang es Jason Phillipp Lettau, den Ball ins Netz zu befördern (72.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Romonta 90 Stedten

FC Hettstedt: Meinicke – M. Krey, Döring, Kemnitz (86. Walter), Lettau, Svitiukha (18. Doberenz), T. L. Krey (81. Vollmann), Kosko, Stein, Prokhorenko (83. Hohmuth), Wienholz

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Lindau, Böttger, Bielig (59. Thomas), Prenz, Nachtwein, Grünhage, Siedler (59. Merker), Kaschperk, Schrötter (59. Berger), Höher

Tore: 0:1 Felix Prenz (25.), 1:1 Yehor Prokhorenko (26.), 2:1 Lucas Doberenz (42.), 3:1 Robert Pascal Kemnitz (55.), 4:1 Jason Phillipp Lettau (72.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Sven Wunderlich; Zuschauer: 42