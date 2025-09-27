Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem Magdeburger SV Börde am Samstag nicht, als er sich vor 22 Zuschauern mit 2:4 (1:4) gegen den BSV 79 Magdeburg geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der Magdeburger SV Börde und der BSV 79 Magdeburg am Samstag 2:4 (1:4) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Patrick Kreutzer für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Janis Klinzmann (5.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Philipp Glage für Magdeburg (22.). Die Partie blieb spannend. Philipp Glage (Magdeburg) und Janis Klinzmann (Magdeburg) trafen in Minute 30 und 44. Spielstand 4:1 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Das finale Tor der Partie fiel 27 Minuten nach der Pause, als David Berlin den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (72.). Den Vorsprung der Gegner konnte der Magdeburger SV Börde aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 75 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – BSV 79 Magdeburg

Magdeburger SV Börde: König – L. Rebone (77. Johne), Fritsch, Berlin, Rhode, Kreutzer, Boeke (46. Lange), Wesemeier, Wolff (59. Leonhardt), M. Rebone, Gallert (77. Horstkötter)

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Kokert (86. Kasper), Wolde, Spiering (79. Nsien), Klinzmann (90. Heyse), Gröschner, Ellrich (66. Bansemer), Horn, Glage, Hartwig, Ngou

Tore: 1:0 Patrick Kreutzer (4.), 1:1 Janis Klinzmann (5.), 1:2 Philipp Glage (22.), 1:3 Philipp Glage (30.), 1:4 Janis Klinzmann (44.), 2:4 David Berlin (72.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Danilo Babajew, Fynn Lennox Hansen; Zuschauer: 22