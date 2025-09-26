Der FC Hettstedt erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 42 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten.

Hettstedt/MTU. Im Spiel zwischen Hettstedt und Stedten am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 4:1 (2:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Hettstedter (11.). Felix Prenz (SV Romonta 90 Stedten) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Yehor Prokhorenko den Ball ins Netz (26.).

FC Hettstedt und SV Romonta 90 Stedten – 1:1 in Minute 26

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Hettstedts Lucas Doberenz konnte seinem Team in Minute 42 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Stedten. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 7 (55.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den FC Hettstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der FC Hettstedt e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

27 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Jason Phillipp Lettau (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen (72.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Romonta 90 Stedten

FC Hettstedt: Meinicke – Prokhorenko (83. Hohmuth), M. Krey, T. L. Krey (81. Vollmann), Kosko, Stein, Lettau, Svitiukha (18. Doberenz), Kemnitz (86. Walter), Döring, Wienholz

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Schrötter (59. Berger), Kaschperk, Nachtwein, Grünhage, Böttger, Lindau, Höher, Bielig (59. Thomas), Prenz, Siedler (59. Merker)

Tore: 0:1 Felix Prenz (25.), 1:1 Yehor Prokhorenko (26.), 2:1 Lucas Doberenz (42.), 3:1 Robert Pascal Kemnitz (55.), 4:1 Jason Phillipp Lettau (72.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Sven Wunderlich; Zuschauer: 42