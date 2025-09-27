Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Heimverein SG Reußen gegen den Zörbiger FC ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Landsberg/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen der SG Reußen und Zörbiger FC. 56 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Reußen. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Justin Geese (Wittenberg) ausgesprochen. Insgesamt sieben Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Zörbiger FC

SG Reußen: Wolfhard – Schulz, Schicha, Gewinner, Benze, Herrmann, Czaplicki (62. John), Broda, Förderreuther (78. Hurt), Flaschina, Besser

Zörbiger FC: Koller – Helmecke (66. Nentwig), Schindler, Brenner, Oertel, Seliger, Janders, Gansen, Schmidt, Teichert, Schönburg

; Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 56