Ergebnis 5. Spieltag Kräftemessen zwischen SG Reußen und Zörbiger FC endet unentschieden 0:0
Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Heimverein SG Reußen gegen den Zörbiger FC ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Landsberg/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen der SG Reußen und Zörbiger FC. 56 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Reußen. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Justin Geese (Wittenberg) ausgesprochen. Insgesamt sieben Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Landsberg
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 5
Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Zörbiger FC
SG Reußen: Wolfhard – Schulz, Schicha, Gewinner, Benze, Herrmann, Czaplicki (62. John), Broda, Förderreuther (78. Hurt), Flaschina, Besser
Zörbiger FC: Koller – Helmecke (66. Nentwig), Schindler, Brenner, Oertel, Seliger, Janders, Gansen, Schmidt, Teichert, Schönburg
; Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 56