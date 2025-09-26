Dem FC Hettstedt gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Romonta 90 Stedten mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 42 Zuschauer waren live dabei.

Hettstedt/MTU. Hettstedt – Stedten: Nachdem der FC Hettstedt an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit drei Treffern Vorsprung. Endstand: 4:1 (2:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Hettstedter (11.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Felix Prenz das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Yehor Prokhorenko den Ball ins Netz (26.).

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Hettstedts Lucas Doberenz konnte seinem Team in Minute 42 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Stedten. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 7 (55.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den FC Hettstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der FC Hettstedt e.V. kassierte noch einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

27 Minuten nach der Pause konnte Jason Phillipp Lettau (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen (72.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Romonta 90 Stedten

FC Hettstedt: Meinicke – M. Krey, T. L. Krey (81. Vollmann), Kemnitz (86. Walter), Prokhorenko (83. Hohmuth), Lettau, Kosko, Wienholz, Svitiukha (18. Doberenz), Stein, Döring

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Prenz, Nachtwein, Böttger, Höher, Schrötter (59. Berger), Bielig (59. Thomas), Siedler (59. Merker), Kaschperk, Grünhage, Lindau

Tore: 0:1 Felix Prenz (25.), 1:1 Yehor Prokhorenko (26.), 2:1 Lucas Doberenz (42.), 3:1 Robert Pascal Kemnitz (55.), 4:1 Jason Phillipp Lettau (72.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Sven Wunderlich; Zuschauer: 42