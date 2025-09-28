Für die TSG Wörmlitz-Böllberg endete der 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG Döllnitz mit 4:5 (0:3).

Halle/MTU. Die TSG Wörmlitz-Böllberg und die SG Döllnitz haben sich am Sonntag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 4:5 (0:3).

Levin Taylor Querfeld (SG Döllnitz e.V.) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Schkopauer legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Oskar Voigt der Torschütze (38.).

TSG Wörmlitz-Böllberg liegt 0:2 zurück – 38. Minute

Die Schkopauer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Levin Taylor Querfeld versenkte den Ball in der 43. Spielminute, gefolgt von Karl Niclas Trisch (45.). Dann gelang es den Hallensern, der TSG Wörmlitz-Böllberg etwas entgegenzusetzen. Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Unmittelbar darauf gelang es Trisch, den Ball erneut ins Netz zu befördern (87.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Hajrizaj (26. Ölmez), Moussa Diop (45. Gorgas), Ouedraogo (45. Haase), Funke, Löbel, Redzhebov, Schulze (75. Reso)

SG Döllnitz: Petzold – Eckert, Lizon, Querfeld, Voigt (59. Eska), Seifert, Schumacher, Bültermann, Trisch

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 0:4 Karl Niclas Trisch (45.), 1:4 Emir Redzhebov (49.), 2:4 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:4 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:5 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32