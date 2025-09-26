Der BSV Halle-Ammendorf II erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 85 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Höhnstedt.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 85 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Höhnstedt durch.

Sebastian Hanke (BSV Halle-Ammendorf II) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Dmytro Piven der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

BSV Halle-Ammendorf II liegt in Minute 57 2:0 vorn

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Lennart Klein (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Höhnstedt

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Kirchbach, Kominek, Kanditt (83. Ommih), M. R. Beyer, Schmidt (66. Hertel), Hanke (46. Piven), Gehrke-Walther, Gonzalez Sospedra (46. Klein), Thurm (77. Ihezuru), Unger

SV Höhnstedt: Kalcher – Rickert, Schulz, Matz, Elstner, Müller (75. Balashov), Matz, Göring (60. Ruckhardt), Aschenbach, Dressel, Schauer

Tore: 1:0 Sebastian Hanke (33.), 2:0 Dmytro Piven (57.), 3:0 Lennart Klein (86.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Kilian Kunert, Robin Knobloch; Zuschauer: 85