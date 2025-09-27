Dem 1. SV Sennewitz glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SSV 90 Landsberg mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 70 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Petersberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 70 Besuchern auf dem Sportplatz Sennewitz geboten. Die Petersberger setzten sich souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Landsberg durch.

Jamy Leon Görlitz (1. SV Sennewitz) netzte 22 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Petersberger legten in der 39. Spielminute nach. Diesmal war John Viany Bukenya der Torschütze.

1. SV Sennewitz liegt in Minute 39 2:0 vorn

Es sah nicht gut aus für den SSV 90 Landsberg. In Minute 44 gelang es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 53. Spielstand 3:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Max Angermann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu erweitern (57.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SSV 90 Landsberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 81 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. SV Sennewitz sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SSV 90 Landsberg

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Angermann, Bukenya (86. Salomon), Görlitz, Dieske, Gerlach, Boettcher, Von Cieminski, Dittrich (85. Berner), Schmidt (77. Horn), Herrmann (62. Lorenz)

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Schlesier, Scheller, Reuschel, Darmochwal, Stryjakowski, Köhler (63. Weber), Madalschek (76. Stephan), Knorr (39. Diallo), Knaut, Voß

Tore: 1:0 Jamy Leon Görlitz (22.), 2:0 John Viany Bukenya (39.), 2:1 Lucas Schlesier (44.), 3:1 John Viany Bukenya (53.), 4:1 Max Angermann (57.); Zuschauer: 70