Dem SV Merseburg 99 gelang es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV, die SG Döllnitz mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 37 Zuschauer waren live dabei.

Merseburg/MTU. Die 37 Besucher des Stadtstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger schlugen das Team aus Döllnitz mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Nils Schäfer (Merseburg) eine Gelbe Karte an die Merseburger (30.). Hendryk Kersten (SV Merseburg 99) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Merseburger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Ismail Alsaleh der Torschütze (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

SV Merseburg 99 führt nach 74 Minuten 2:0

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Alsaleh den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (82.). Damit war der Sieg der Merseburger entschieden. Die Merseburger sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SG Döllnitz

SV Merseburg 99: Mehovic – Herashchenko, Daoud (76. Hoffmann), Geisler, Pietrzak, Alhussein Alramadan, Kersten (76. Meyer), Ahmad (63. Idrizovic), Rabe (72. Reci), Ryll, Bohm (72. Alsaleh)

SG Döllnitz: Petzold – Ofiara, Voigt (63. Mehlhose), Eckert, Trisch, Harmatha, Lizon, Bültermann, Seifert, Schumacher (80. Mauder), Querfeld

Tore: 1:0 Hendryk Kersten (37.), 2:0 Ismail Alsaleh (74.), 3:0 Ismail Alsaleh (82.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 37