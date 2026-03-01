Kantersieg für den SV Großgräfendorf: Am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den TSV Eintracht Lützen einfahren. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 6:0 (4:0).

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. Die Lauchstädter haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Lützen ganze sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:0 (4:0) gingen sie vom Platz.

Jonas Henze traf für den SV Großgräfendorf in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Wenige Minuten vergingen, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Kevin Nadolny den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (24.).

SV Großgräfendorf liegt in Minute 24 2:0 vorn

Der Siegeszug der Lauchstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maik Heinel im gegnerischen Tor. Finn-Luca Wolf traf in Minute 32, Yanic Deubel in Minute 34 und Max Uhlmann in Minute 58. Spielstand 5:0 für den SV Großgräfendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Lauchstädter durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Darren Marggraf ersetzte Jonas Henze und Max Zänker kam rein für Finn-Luca Wolf. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das finale Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Pause, als Darren Marggraf den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 erweiterte (66.). Damit war der Sieg der Lauchstädter entschieden. Die Gegner vom TSV Eintracht Lützen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Großgräfendorf hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Großgräfendorf: Deubel – Weniger, Meyer (83. Hofmann), Wolf (63. Zänker), Ernst, Werner, Henze (63. Marggraf), Geier (74. Lautenschläger), Uhlmann

TSV Eintracht Lützen: Bui – Neidhold (23. Tober), Hristov, Putzer, Nadolny, Nadolny, Weiß, Pretzsch, Burau

Tore: 1:0 Jonas Henze (15.), 2:0 Kevin Nadolny (24.), 3:0 Finn-Luca Wolf (32.), 4:0 Yanic Deubel (34.), 5:0 Max Uhlmann (58.), 6:0 Darren Marggraf (66.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Zuschauer: 30