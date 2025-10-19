Dem Sportring Mücheln (Flex) glückte es am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV, die TSG Wörmlitz-Böllberg mit 7:4 (3:1) zu besiegen. 35 Zuschauer waren live dabei.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der Sportring Mücheln (Flex) und die TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag 7:4 (3:1) getrennt.

Nach nur 20 Minuten schoss Lennert Damian Büttner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Müchelner waren aber noch nicht fertig: Drei Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Anthony Ehret erzielt.

Sportring Mücheln (Flex) führt nach 42 Minuten 2:0

Die Müchelner konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Lennert Damian Büttner schoss und traf in Spielminute 43 ein weiteres Mal. Dann kamen die zurückliegenden Hallenser zum Zug: Mit einem Doppelpack von Faruk Ilyas Ölmez holte die TSG Wörmlitz-Böllberg auf. Eine ernsthafte Gefahr stellte das für die Müchelner aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Taylor Kitze traf in Spielminute 70. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Ben Louis Schulze traf in Spielminute 75 ein weiteres Mal, gefolgt von Ölmez (77.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Müchelner legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Ehret schoss und traf in der 84. Spielminute, gefolgt von Evan Bruckauf (90.). Spielstand 6:4 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Nur eine Minute darauf konnte Niklas Richter (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – TSG Wörmlitz-Böllberg

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Jaskula, Marggraf (60. Bruckauf), Richter, Reinboth, Senderak, Heine, Kitze, Schiek, Büttner, Ehret

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Funke, Redzhebov, Hajrizaj, Reso, Schulze, Moussa Diop, Ölmez (88. Haase), Löbel, Ouedraogo

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (20.), 2:0 Anthony Ehret (42.), 3:0 Lennert Damian Büttner (43.), 3:1 Faruk Ilyas Ölmez (45.), 3:2 Faruk Ilyas Ölmez (58.), 4:2 Taylor Kitze (70.), 4:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (77.), 5:4 Anthony Ehret (84.), 6:4 Evan Bruckauf (90.), 7:4 Niklas Richter (90.+1); Schiedsrichter: Marco Weber (Schmon); Zuschauer: 35