Für den SV 1890 Westerhausen endete der 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Haldensleber SC mit 2:3 (0:1).

Thale/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der SV 1890 Westerhausen und der Haldensleber SC am Sonntag 2:3 (0:1) getrennt.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Westerhausener Gastgeber bereit: 19 Minuten nach Spielbeginn lenkte Hannes Lehmann den Ball ins eigene Tor und brachte den Haldenslebern unerwartet die Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Haldensleber noch einen drauf: In Minute 66 wurde das zweite Tor durch Lenny Joshua Boege erzielt.

SV 1890 Westerhausen liegt 0:2 zurück – 66. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Joao Victor Gomes Paranagua/Westerhausen (72.), gefolgt von Marius Wille (Haldensleber SC) in Minute 79. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Justin Masur den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (88.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Westerhausener aber nicht mehr aufholen. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV 1890 Westerhausen rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – Haldensleber SC

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Demirovic (46. Gönülcan), M. Lehmann, Masur, Dantas Caldas, H. Lehmann (82. Assis Da Silva Parreira), Gomes Paranagua, Ribeiro De Oliveira, Miranda Conceicao, Masaka, Brahmann (46. Kale)

Haldensleber SC: Switala – Hartmann, Krüger (53. Ebel), Schunaew, Mäde, Boege, Hüttl, Thieke (82. Hevekerl), Bögelsack (46. Al Samour), Grabenberg (71. Wille), Hebekerl (40. Sengewald)

Tore: 0:1 Hannes Lehmann (19.), 0:2 Lenny Joshua Boege (66.), 1:2 Joao Victor Gomes Paranagua (72.), 1:3 Marius Wille (79.), 2:3 Justin Masur (88.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Alrik Luther, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 145