Dem Sportring Mücheln (Flex) gelang es am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV, die TSG Wörmlitz-Böllberg mit 7:4 (3:1) zu besiegen. 35 Zuschauer waren live dabei.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Der Sportring Mücheln (Flex) und die TSG Wörmlitz-Böllberg haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 7:4 (3:1).

Lennert Damian Büttner (Sportring Mücheln e.V. (Flex)) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Müchelner legten in der 42. Minute nach. Diesmal war Anthony Ehret der Torschütze.

Sportring Mücheln (Flex) führt nach 42 Minuten 2:0

Dann verbuchten die Müchelner noch einen Erfolg. Lennert Damian Büttner schoss und traf in der 43. Minute ein weiteres Mal. Dann waren die zurückliegenden Hallenser dran: Mit einem Doppelpack von Faruk Ilyas Ölmez holte die TSG Wörmlitz-Böllberg auf. Eine wirkliche Gefahr erwuchs den Müchelnern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Taylor Kitze traf in Minute 70. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Ben Louis Schulze schoss und traf in Spielminute 75 zum dritten Mal, gefolgt von Ölmez (77.). Unentschieden. Die Müchelner konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Ehret versenkte den Ball in Spielminute 84, gefolgt von Evan Bruckauf (90.). Spielstand 6:4 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Niklas Richter den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Müchelner aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – TSG Wörmlitz-Böllberg

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Richter, Kitze, Ehret, Büttner, Heine, Marggraf (60. Bruckauf), Senderak, Schiek, Reinboth, Jaskula

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Hajrizaj, Ouedraogo, Reso, Löbel, Ölmez (88. Haase), Schulze, Moussa Diop, Funke, Redzhebov

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (20.), 2:0 Anthony Ehret (42.), 3:0 Lennert Damian Büttner (43.), 3:1 Faruk Ilyas Ölmez (45.), 3:2 Faruk Ilyas Ölmez (58.), 4:2 Taylor Kitze (70.), 4:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (77.), 5:4 Anthony Ehret (84.), 6:4 Evan Bruckauf (90.), 7:4 Niklas Richter (90.+1); Schiedsrichter: Marco Weber (Schmon); Zuschauer: 35