Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte dem Rossauer SV ein 3:2 (2:2)-Triumph über den TSV Brettin/Roßdorf I.

Rossau/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der Rossauer SV und der TSV Brettin/Roßdorf I am Sonntag 3:2 (2:2) getrennt.

Es waren schon 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Gianni Schmahl für Brettin/Roßdorf traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Moritz Noack (29.).

Tor Nummer drei schoss Tim Ole Nowack für Rossau (32.). Die Partie blieb spannend. Jeremy Feuerherdt (Brettin/Roßdorf) traf in Minute 37. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Stefan Wallmann, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Rossauer Team den Sieg zu bescheren (75.). Der Rossauer SV sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – TSV Brettin/Roßdorf I

Rossauer SV: Benecke – Wilhelm (87. Schmitz), Ziems, Hannemann (46. Grimm), Noack (90. Kalkofen), Nowack, Elling, Wallmann, Baik, Rieger, Brünicke

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Kniesche, Müller, Schmahl, Feuerherdt, Dauter (79. Gronwald), Feuerherdt (70. Matthäus), Papke (76. Rähse), Lindemann (61. Zander), Tepper, Lindemann

Tore: 0:1 Gianni Schmahl (25.), 1:1 Moritz Noack (29.), 2:1 Tim Ole Nowack (32.), 2:2 Jeremy Feuerherdt (37.), 3:2 Stefan Wallmann (75.); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marc Jensen, Marko Roßnick; Zuschauer: 178