Dem Sportring Mücheln (Flex) gelang es am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV, die TSG Wörmlitz-Böllberg mit 7:4 (3:1) zu besiegen. 35 Zuschauer waren live dabei.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der Sportring Mücheln (Flex) und die TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag 7:4 (3:1) getrennt.

Lennert Damian Büttner traf für den Sportring Mücheln e.V. (Flex) in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Müchelner legten in der 42. Minute nach. Diesmal war Anthony Ehret der Torschütze.

Dann konnte Mücheln einen zusätzlichen Erfolg verbuchen. Lennert Damian Büttner schoss und traf in Spielminute 43 zum zweiten Mal. Die TSG Wörmlitz-Böllberg war drei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Mit einem Doppelpack von Faruk Ilyas Ölmez holte die TSG Wörmlitz-Böllberg auf. Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Müchelner aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Taylor Kitze versenkte den Ball in Spielminute 70. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Ben Louis Schulze schoss und traf in Minute 75 noch einmal, gefolgt von Ölmez (77.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Müchelner legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Ehret versenkte den Ball in Minute 84, gefolgt von Evan Bruckauf (90.). Spielstand 6:4 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Bereits eine Spielminute darauf konnte Niklas Richter (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – TSG Wörmlitz-Böllberg

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Richter, Jaskula, Senderak, Heine, Kitze, Ehret, Büttner, Reinboth, Marggraf (60. Bruckauf), Schiek

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Hajrizaj, Schulze, Moussa Diop, Reso, Redzhebov, Ouedraogo, Funke, Ölmez (88. Haase), Löbel

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (20.), 2:0 Anthony Ehret (42.), 3:0 Lennert Damian Büttner (43.), 3:1 Faruk Ilyas Ölmez (45.), 3:2 Faruk Ilyas Ölmez (58.), 4:2 Taylor Kitze (70.), 4:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (77.), 5:4 Anthony Ehret (84.), 6:4 Evan Bruckauf (90.), 7:4 Niklas Richter (90.+1); Schiedsrichter: Marco Weber (Schmon); Zuschauer: 35