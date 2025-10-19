Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte dem Rossauer SV ein 3:2 (2:2)-Triumph über den TSV Brettin/Roßdorf I.

Rossau/MTU. Der Rossauer SV und der TSV Brettin/Roßdorf I haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:2).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Gianni Schmahl das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Moritz Noack den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (29.).

29. Minute Rossauer SV gleichauf mit TSV Brettin/Roßdorf I – 1:1

Tor Nummer drei schoss Tim Ole Nowack für Rossau (32.). Die Partie blieb spannend. Jeremy Feuerherdt (Brettin/Roßdorf) traf in Minute 37. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Stefan Wallmann, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Rossauer zu entscheiden (75.). Die Rossauer haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – TSV Brettin/Roßdorf I

Rossauer SV: Benecke – Ziems, Nowack, Noack (90. Kalkofen), Hannemann (46. Grimm), Rieger, Baik, Brünicke, Wallmann, Elling, Wilhelm (87. Schmitz)

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Müller, Dauter (79. Gronwald), Papke (76. Rähse), Lindemann (61. Zander), Lindemann, Tepper, Schmahl, Kniesche, Feuerherdt (70. Matthäus), Feuerherdt

Tore: 0:1 Gianni Schmahl (25.), 1:1 Moritz Noack (29.), 2:1 Tim Ole Nowack (32.), 2:2 Jeremy Feuerherdt (37.), 3:2 Stefan Wallmann (75.); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marc Jensen, Marko Roßnick; Zuschauer: 178