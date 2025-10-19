Eine Niederlage für den SV 1890 Westerhausen besiegelte den 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den Haldensleber SC mit 2:3 (0:1).

Thale/MTU. Am Sonntag haben sich der SV 1890 Westerhausen und der Haldensleber SC ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (0:1).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Westerhausener Gastgeber bereit: 19 Minuten nach Spielbeginn lenkte Hannes Lehmann den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Haldenslebern unerwartet die Führung. Das zweite Tor konnten die Haldensleber in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Lenny Joshua Boege den Ball ins Netz.

Minute 66: SV 1890 Westerhausen mit 0:2 im Rückstand

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Joao Victor Gomes Paranagua/Westerhausen (72.), gefolgt von Marius Wille (Haldensleber SC) in Minute 79. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Justin Masur, den Ball ins Netz zu befördern (88.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Westerhausener sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – Haldensleber SC

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Demirovic (46. Gönülcan), M. Lehmann, H. Lehmann (82. Assis Da Silva Parreira), Miranda Conceicao, Dantas Caldas, Masur, Ribeiro De Oliveira, Brahmann (46. Kale), Gomes Paranagua, Masaka

Haldensleber SC: Switala – Thieke (82. Hevekerl), Schunaew, Grabenberg (71. Wille), Boege, Hebekerl (40. Sengewald), Mäde, Bögelsack (46. Al Samour), Krüger (53. Ebel), Hartmann, Hüttl

Tore: 0:1 Hannes Lehmann (19.), 0:2 Lenny Joshua Boege (66.), 1:2 Joao Victor Gomes Paranagua (72.), 1:3 Marius Wille (79.), 2:3 Justin Masur (88.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Alrik Luther, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 145